Série B tem semifinais marcadas para dias 17 e 21 de novembro – Futebol Interior

Belém, PA, 15 (AFI) – A Federação Paraense de Futebol agendou as datas das partidas semifinais do campeonato estadual da segunda divisão de 2021. As duas rodadas ocorrem dias 17 e 21 de novembro. No dia 17, quarta-feira, jogam, 15h30, Caeté x Paraupebas, no Estádio Olímpico São Benedito Diogão; e ainda no mesmo dia e horário, Pedreira x Amazônia, no Estádio Francisco Vasques Souza.

A segunda rodada, no dia 21 marcar Paraupebas x Caeté, 18h, no Estádio José Raimundo Roseno, Rosenão, e ainda no mesmo dia, um pouco mais cedo, 9h30, no CT Desportiva, tem Amazônia x Pedreira.

Nas quartas-de-finais, o Caeté eliminou o Pinheirense; o Amazônia passou pelo Sport Real; o Pedreira bateu o Atlético Paraense; e o Paraupebas eliminou o São Raimundo.