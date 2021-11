Serviço de streaming Discovery+ chega ao Brasil em novembro

Mais um serviço de streaming chega ao Brasil neste mês. Na próxima terça-feira (9), a partir das 15h, o Discovery+ será lançado oficialmente no país.

Com a promessa de ser o primeiro em sua categoria “dedicado à vida real”, a plataforma contará com personagens e histórias reais emocionantes. Também farão parte do catálogo produções exclusivas e, ainda, a programação infantil divertida do Discovery Kids.

O serviço chegará ao público com séries inéditas e temporadas anteriores completas das franquias preferidas do público, como “Largados e Pelados”, “90 Dias Para Casar” e “Irmãos à Obra”. Cerca de 40 títulos estão em produção na América Latina para os dois próximos anos e 150 em desenvolvimento, além de mais de 200 produções originais internacionais prontas para estrear nos próximos meses.

Entre as séries brasileiras já confirmadas estão “Planeta Perfeito” e “Francesco”. A primeira é uma superprodução sobre a natureza, distribuída pela BBC, e traz o ex-global Antônio Fagundes como narrador. Já a segunda, trata-se de um documentário inédito no Brasil, com acesso exclusivo aos bastidores da vida e do trabalho do Papa Francisco.

“Eu estou muito feliz em narrar “Um Planeta Perfeito”. Tenho certeza de que vocês vão se encantar tanto quanto eu com o nosso planeta e toda a sua riqueza, que precisa ser conhecida para ser preservada”, disse o ator de 72 anos.

A seção infantil também conta com grandes destaques, com séries nacionais originais e exclusivas. “Mundo Curiozoo” e “Ba Da Bean”, e todas as temporadas de “Peppa Pig”, “O Show da Luna” e “Mini Beat Power Rockers” e os conteúdos de sucesso do Discovery Kids também estarão disponíveis.

O serviço estará disponível em iPhones, iPads e Apple TV 4K, além de telefones e tablets Android, SmarTVs, bem como em aparelhos como Roku e Amazon Fire TV. Também pode ser acessado pelo navegador de qualquer computador.

Disponível em dois planos, o usuário poderá escolher entre a assinatura mensal, que sai por R$ 21,90, ou a anual, 12x de 18,90. Aqueles que optarem pelo pagamento a cada 30 dias, ainda terão uma degustação de uma semana do conteúdo.

No lançamento, a plataforma será oferecida com desconto de 25%, em um valor promocional de 12 parcelas de R$ 16,24 pelo plano anual, válido por 30 dias a partir da data de lançamento. A assinatura poderá ser feita no site oficial do streaming, discoveryplus.com.br.

Os clientes Claro, incluindo aqueles de serviços móveis e fixos – celular, banda larga, TV por assinatura e Claro box tv –, terão benefícios para assinar o serviço. Clientes do Claro box tv terão o Discovery+ diretamente no seu set-top box e, em breve, a funcionalidade estará disponível nas demais tecnologias.