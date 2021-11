Sescoop – SP disponibiliza novas vagas de emprego; confira os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (SESCOOP – SP) faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Analista de Sistemas (ERP) Blumenau/SC Coord. De Desenvolvimento Ribeirão Preto/SP Coord. De Pré-Vendas Blumenau/SC Dev Front-End (ERP) Blumenau/SC Dev (TMS) Joinville/SC Administrador de Banco de Dados Blumenau/SC

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da SescooSP e cadastra-se no cargo desejado. Os contratados farão jus à benefícios, tais como, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica e auxílio-creche.

