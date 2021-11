Sessão da tarde: veja a programação da semana

Para aqueles que não perdem um filminho no fim da tarde, essa semana a sessão da tarde vai estar com uma programação imperdivél e para todos os públicos. Confira abaixo, todos os filmes que passarão essa semana na telinha da globo:

Segunda-feira (22)- Viagem Ao Centro Da Terra: O Filme

Para começar a semana, nada melhor do que um filme de aventura, não é? Na segunda-feira iremos acompanhar Trevor a descobrir o paradeiro de seu irmão, e para isso ele fará uma viagem para a Islândia com o sobrinho e a guia. Ficarão presos em uma caverna que leva ao centro da Terra.

Terça-feira (23)- O Dilema

Na terça, um segredo tomará conta da TV. Ronny e Nick são amigos de muitos anos, uma amizade que cresce para a vida profissional, embora Ronny tenha namorada, Rick se casa primeiro. O que ningué esperava era que Ronny flagaria a esposa do amigo com outro cara. Ele contrata um detetive particular e agora tem um segredo para guardar ou contar para seu grande amigo.

Quarta-feira (24)- A creche do papai

Quarta teremos um clássico: a creche do papai, que conta a história de publicitários que acabam sendo demitidos e ao se verem sem saída e sem dinheiro resolvem abrir uma creche para cuidar de crianças enquanto os pais trabalham.

Quinta-feira (25)- A conselheira amorosa

A quinta vai trazer uma comédia romantica para aquecer o coração. Harold é um homem tímido, que não consegue lidar com mulheres. Um amigo, então, sugere que ele contrate um conselheiro amoroso para ajudá-lo a superar essa barreira, então ele resolve chamar a garota popular de seu antigo colégio para ajudar. Enquanto ele vence seus problemas de confiança, ela descobre sentimentos por Harold, mas não percebe as indiretas.

Sexta-feira (26)- Tô Ryca

Já em clima de final de semana, na sexta, uma comédia vem animar a nossa tarde. O filme brasileiro protagonizado por Samanta Schmutz conta a história de Selminha, que descobre uma herança de família. Mas para ficar com a bolada ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias.