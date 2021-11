Sessão da tarde: veja os filmes que serão exibidos entre 29 de novembro a 3 de dezembro

O filme gira em torno da história de Howard, um homem que entra em depressão após passar por uma tragédia pessoal. Ele passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor, o que preocupa seus amigos. O protagonista se surpreende quando essas três partes do universo começam a respondê-lo. Agora, elas tentarão ensinar o valor da vida para o rapaz.

No desenho, Flynn Rider é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Em um dia, enquanto foge, ele se esconde em uma torre e conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado. A adolescente quer muito deixar o confinamento e para isso, faz um acordo com Rider para que ele lhe ajude a fugir.