Sessão da Tarde: veja programação de filmes entre 1 e 5 de novembro

A fim de sentar no sofá de casa e ver um filmes com a criançada nas tardes dessa semana? Confere a programação de longas da “Sessão da Tarde” entre os dias 1 e 5 de novembro. A faixa de filmes é transmitida de segunda à sexta, logo após o Jornal Hoje. Confira:

Segunda-feira, 01/11/2021

Como Treinar O Seu Dragão 2

Título Original: How To Train Your Dragon 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Dean Deblois

Elenco: Vários

Classe: Animação

Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka, sua mãe. Eles enfrentarão o perigoso Drago Bludvist.

Quarta-feira, 03/11/2021

Arthur – O Milionário Irresistível

Título Original: Arthur

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2011

Diretor: Jason Winer

Elenco: Geraldine James; Greta Gerwig; Helen Mirren; Jennifer Garner; Luis Guzman; Russel Brand.

Classe: Comédia

Arthur sempre contou com os conselhos de Hobson, sua babá. Para manter sua fortuna, ele precisa escolher entre um casamento arranjado e lutar pelo seu amor.

Quinta-feira, 04/11/2021

Sessão da Tarde Incondicional

Título Original: Unconditional

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2013

Diretor: Brent McCorkle

Elenco: Lynn Collins, Michael Ealy, Bruce Mcgill, Diego Klattenhoff, Michael Beasley, Kwesi BoakyeClasse: Drama

Samantha tinha a vida perfeita até seu marido ser assassinado. Ela é surpreendida pela vida ao encontrar dois órfãos e seu amigo de infância.

Sexta-feira, 05/11/2021

O Que Esperar Quando Você Está Esperando

Título Original: What To Expect When You’re Expecting

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Kirk Jones

Elenco: Anna Kendrick; Cameron Diaz; Chris Rock; Dennis Quaid; Elizabeth Banks; Jennifer Lopez;Matthew Morrison;Rodrigo Santoro

Classe: Comédia

Os desafios da paternidade iminente viram as vidas de cinco casais de cabeça para baixo.