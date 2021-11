Sete jogos nesta quarta-feira, com líder e vice-líder em campo – Futebol Interior

Campinas, SP, 9 (AFI) – Sete partidas movimentam a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (10). Rodada essa que começou no dia 4 de novembro, com o empate em 0 a 0 entre Cuiabá e Chapecoense, e será encerrada na quinta-feira (11), com o jogo entre Flamengo e Bahia.

Nesta quarta, o destaque fica para o jogo entre Atlético-MG e Corinthians, confronto entre líder e sexto colocado, que coloca frente a frente as duas melhores defesas do campeonato. Na ponta, com 65 pontos, o Galo sofreu apenas 22 gols até aqui. Já o Corinthians, que tem 47 pontos e está em sexto lugar, foi vazado apenas 26 vezes.

Para o Atlético-MG, uma vitória deixa a equipe ainda mais próxima do título que não vem há 50 anos. Já o Timão pode terminar a rodada no G4 em caso de um resultado positivo no Mineirão. A partida terá início às 19h.

AINDA SONHANDO

Apesar da missão ser complicada, o Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro. Vice-líder, com 55 pontos, o Verdão vem embalado com quatro vitórias seguidas. O adversário desta rodada será o Atlético-GO, que vem de duas derrotas em sequência e ocupa apenas o 13º lugar, com 37 pontos.

Essa será a primeira vez, desde de o início da pandemia, que o Palmeiras poderá contar com 100% da capacidade do Allianz Parque, e a expectativa é de bom público para o jogo que está marcado para às 19h.

DUELO TRICOLOR

Outro jogo que promete muito é o confronto entre Fortaleza e São Paulo, às 21h30, no Castelão, que deve estar lotado. Enquanto o Tricolor Cearense faz sua melhor campanha na história, ocupando o quinto lugar, com 48 pontos, o Tricolor Paulista está com um desempenho muito abaixo do esperado, no 14º lugar, com 37 pontos somados.

O jogo também marca mais um reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza, clube que ajudou a se estruturar e conquistou o maior número de títulos de sua carreira como técnico.

OUTROS JOGOS

Abrindo o dia, às 18h30, o Athletico-PR, 11º colocado, recebe o Ceará, que está logo acima, em 10º. Apenas um ponto separam as equipes, que estão com 38 e 39 pontos respectivamente.

Às 19h, o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 35 pontos, tenta se afastar do Z4, e fará um duelo paulista com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O time de Bragança Paulista é o quarto colocado, com 49 pontos.

E às 21h30, duas partidas encerram a noite. Com a missão de deixar o Z4, o Sport recebe o América-MG. O time pernambucano é o 17º colocado, com 30 pontos, enquanto o Coelho está em 12º lugar, com 38 pontos. No mesmo horário, Juventude e Internacional fazem confrontos estadual no Alfredo Jaconi. Os donos da casa são apenas o 18º colocado, com 30 pontos. Já o Colorado ocupa a sétima posição, com 44 pontos.