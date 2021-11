Sextou! Aprenda a fazer uma deliciosa panqueca para o jantar

Sobrou carne moída essa semana? Então é hora de aprender uma deliciosa receita de panqueca de carne moída. Super versátil, a panqueca pode ser acompanhada por arroz, saladas e legumes salteados. Além servir cinco porções, a receita é uma ótima pedida para a sexta-feira a noite. A receita do site Nestlé acompanha molho de tomate, com tempo total de preparo de 75 minutos. Fácil e deliciosa!

1. Em um liquidificador, bata o leite com a farinha de trigo, o óleo, o sal e os ovos.

6. Tempere com o MAGGI Gril e refogue bem até ficar soltinha.

10. Junte os tomates, a polpa de tomate, a abóbora e a água fervente e cozinhe por cerca de 20 minutos com a panela semi tampada.

11. Com o auxílio de um garfo, amasse levemente a abóbora e adicione o sal e o manjericão.

13. Recheie cada panqueca com cerca de 2 colheres (sopa) de Recheio e reserve.

14. Em um recipiente refratário, forre o fundo com um pouco do Molho.

15. Arrume as panquecas no refratário e cubra com o Molho restante.