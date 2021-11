Shampoo a seco; faça você mesmo

Lavar, secar e escovar as vezes se torna impossível na correria do dia a dia, quem nunca recebeu um convite de última hora e teve que correr para lavar e secar o cabelo? O shampoo a seco é a melhor opção nesses casos, ele deixa as madeixas com aspecto de recém lavadas e com textura e volume ideal.

Com preços altos no mercado, o shampoo a seco não é tão acessível, por isso trouxemos a solução caseira para deixar o cabelo pronto para seu compromisso.