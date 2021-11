Shoppings de Salvador registram estragos por conta de chuva nesta terça-feira; veja

Com a forte chuva da tarde desta terça-feira (30), os shoppings da cidade também sofreram prejuízos. No Shopping Itaigara, o teto vazou e formou uma “cachoeira” no centro comercial. Não foram registrados feridos.

Imagem: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a assessoria do estabelecimento, um vazamento danificou parte da estrutura de gesso no teto. Segundo informações divulgadas, o local foi isolado e medidas foram tomadas para que o problema não volte a ocorrer.