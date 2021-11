Show da banda Afrocidade na Casa do Hip-Hop Bahia é adiado

O show da banda Afrocidade que aconteceria nesta sexta-feira (12) na inauguração da Casa do Hip-Hop Bahia, no Pelourinho, foi adiado. O evento que acontece às 15h segue com discotecagem de DJ Leandro Vitrola e as participações do grupo Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos, e apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo. Uma nova data para a apresentação da banda Afrocidade ainda será definida.

Com a proposta de ser um espaço de referência sociocultural e articulação estratégica da cultura hip-hop e da juventude negra, a Casa do Hip-Hop Bahia será composta por um estúdio de multimídia, uma sala multiuso para palestras, cursos, oficinas, projeção de vídeos e reuniões, um escritório, um espaço de coworking com exposição de livros, uma loja colaborativa, um memorial da cultura hip hop baiana e uma área externa para eventos de pequeno porte.