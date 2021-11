O evento Dominguêra, com shows da banda Di Propósito, Kart Love, Pagode Segredo e Dj LA, teve o local alterado. De acordo com informações da assessoria de imprensa do show, tudo aconteceria na Área Verde do Othon e agora passará para o WET.

A mudança foi causada por conta das fortes ventos e chuvas. O novo local teria um espaço coberto mais extenso, proporcionando maior conforto e comodidade para o público. O show acontecerá neste domingo (7), a partir das 16h.