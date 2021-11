Show de Melly e Yoùn celebra R&B, neosoul e jazz em Salvador nesta quinta-feira (25)

O RnBeats, evento criado pela Musequal Brasil, enaltece a potência de jovens artistas da Novíssa Música Brasileira com noite dedicada ao R&B, neosoul e jazz, nesta quinta-feira (25) às 19h, no Hidden, localizado no Rio Vermelho. O encontro será comandado por Melly, anfitriã do evento, e Yoùn e ainda recebe três super talentos, a maranhense Iuna Falcão, a baiana Castellucci e o baiano Victor Santos, além de outras grandes surpresas.