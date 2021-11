Show de Menos é Mais e Dilsinho tem reabertura de vendas

Com o anúncio do novo decreto foi aberto um novo lote para o evento que reunirá Dilsinho e menos é mais no centro de convenções. Após o encerramento do 1º lote em apenas 4h as vendas reabrirão na próxima quarta-feira 01/12 às 12h.

[saiba_mais]]

A festa que está programada para o próximo sábado (04) vai contar com um palco 360°, onde o público poderá escolher quais das três opções irá curtir o evento: “Arena”, “Open Bar Super Premium” e “Lounge”. Com valores variados, o show começará às 20h, com a Arena por R$ 100,00, o Lounge R$ 210,00 e o Open Super Premium por R$ 400,00.