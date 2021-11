Show de solidariedade encerra a segunda temporada do ‘Conversa Preta’

Com exibição logo após o Vai que Cola, o programa contará com a participação de soteropolitanos que desenvolvem trabalhos sociais e atuam junto à comunidade preta para falarem de suas iniciativas, a exemplo de Yiá Nívia, do Instituto Oyá, e Dhay Borges, do Coletivo Resistência Preta. Além deles, a música seguirá dando o tom como foi durante esta temporada e os telespectadores vão conferir as apresentações de Juliana Ribeiro, A Dama, Serginho, do Adão Negro, Cronista do Morro, Lazzo e da banda Afrocidade.