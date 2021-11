Simm e Sinebahia oferecem 154 vagas de emprego nesta terça-feira (23); veja lista

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador. E neste link, outras oportunidades para o interior da Bahia.

VAGAS DO SINEBAHIA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia Civil ou Elétrica a partir do 3º até o 7º semestre

Obrigatório possuir conhecimento avançado em Excel e Word

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função com veículo de pequeno e grande porte

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 1.100,00 + benefício

02 VAGAS

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo em MKT ou Publicidade e Propaganda

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.800,00 + benefício

01 VAGA

ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS

Ensino Superior incompleto em Publicidade e Propaganda ou Marketing

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

Salário 3.000,00 + benefício

02 VAGAS

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no sistema TOTVS RM, nos módulos RH, BackOffice, Educacional, Aprovação e Atendimento

Salário 4.200,00 + benefício

02 VAGAS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior cursando Administração, Gestão ou afins a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento básico em informática e no Pacote Office

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

DESIGNER

Ensino Superior completo em Design

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar portfólio

Salário 3.000,00 + benefício

02 VAGAS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Técnico completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em veículos

Salário 1.400,00 + benefício

01 VAGA

LAQUEADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com pintura e lacre de móveis

Salário 1.720,00 + benefícios

01 VAGA

MAÎTRE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de motocicletas

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

Salário 1.100,00 + benefícios

01 VAGA

PUBLICITÁRIO

Ensino Superior completo em Publicidade

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 3.000,00 + benefício

02 VAGAS

VÍDEO MAKER

Ensino Superior cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

Salário 3.000,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DO SIMM

Recepcionista de Hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter inglês fluente.

Salário: 1.500,00 + benefícios

1 Vaga

Padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com fabricação de pão rústico.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Encarregado de padaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Pintor de automóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência na área de comunicação visual.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso NR-35.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento de Informática Intermediário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Marechal Rondon, Pirajá, Retiro, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Campinas de Pirajá, São Caetano, Calabetão e Santo Inácio.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor interno (estágio)

Superior incompleto em qualquer área (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência, Conhecimento básico de Informática..

Salário: a combinar + benefícios

30 Vagas

Capoteiro de veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Açougueiro (vaga exclusiva para pessoas com mais 50 anos, Programa 50+)

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes. ASSAÍ ATACADISTA.

Salário: a combinar + benefícios

9 Vagas

Fiscal de atendimento ao cliente (vaga exclusiva para pessoas com mais 50 anos, Programa 50+)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vivência com análise de crédito, cadastro de notas e planilhas em Excel. ASSAÍ ATACADISTA.

Salário: a combinar + benefícios

4 Vagas

Auxiliar de Higienização Hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.147,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em Simões Filho e em fechamento de loja.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas