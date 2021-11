SIMM e Sinebahia oferecem mais 420 vagas nesta segunda-feira (08); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 428 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (08). Entre as oportunidades, estão ajudante de motorista, auxiliar de recepção costureira, gerente de supermercado, padeiro, papai noel entre outros. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador. E neste link, outras oportunidades para o interior da Bahia.

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Ensino Médio completo Experiência mínima de 06 meses na função com banho e tosa Obrigatório possuir habilidade com tesoura Salário 1.200,00 + benefício 01 VAGA

AJUDANTE DE MOTORISTA Ensino Médio completo Experiência mínima de 03 meses na função com locais de áreas classificadas e no Polo Petroquímico Obrigatório possuir CNH ‘A/’B, veículo próprio, documentação pessoal em perfeito estado, cursos NR18, NR20, NR33, NR35 ou Bombeiro Civil, disponibilidade para realizar viagens e para trabalhar aos sábados e domingos Salário 1.169,92 + benefício 05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS DA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (PITUAÇU)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir nas proximidades da Arena Fonte Nova, Dique do Tororó, Nazaré, Garibaldi ou Centro e possuir disponibilidade de horário

10 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

ENFERMEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional

Salário + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 12/11/2021 (sexta-feira), às 14h. Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA GERAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional

Salário + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 12/11/2021 (sexta-feira), às 14h. Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional

Salário + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 12/11/2021 (sexta-feira), às 14h. Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro no Conselho Regional

Salário + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 12/11/2021 (sexta-feira), às 14h. Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 3.500,00 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 19/11/2021 (sexta-feira), às 09h e às 10h, Interessados, agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em adm

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.500,00 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 19/11/2021 (sexta-feira), às 09h e às 10h, Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou telefone 4020-5353

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.278,00 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 17/11/2021 (quarta-feira), às 09h e às 10h, Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em Administração com Mestrado

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + Benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 19/11/2021 (sexta-feira), às 14h e às 15h. Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo em TI

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 3.930,79 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 18/11/2021 (quinta-feira), às 09h e às 10h Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.215,83 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 17/11/2021 (quarta-feira), às 14h

Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.215,83 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 17/11/2021 (quarta-feira), ás 15h. Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou apelo telefone 4020-5353

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.215,83 + benefício

OBS: Informações na entrevista que ocorrerá no dia 18/11/2021 (quinta-feira), ás 14h

Interessados deverão agendar através do site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.215,83 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 18/11/2021 (quinta-feira), às 15h. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo telefone 4020-5353