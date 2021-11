Simone abre o jogo sobre sua primeira vez: ‘Guardei o xibi*’

Simone, da dupla com Simaria, abriu sua intimidade durante um novo vídeo para seu canal no Youtube. Com bom humor, a cantora relembrou momentos como o primeiro beijo e contou como foi perder a virgindade.

A eterna coleguinha revelou que deu seu primeiro beijo aos 11 anos de idade. “Fui beijar o menino e não vi a língua desse menino. Só senti um gosto de língua, mas não vi a língua dele”, recordou a cantora.

Sobre sua primeira vez ela respondeu na lata. “Vocês querem saber as coisas da virgindade da colega, ai gente”, iniciou aos risos. “Se pudesse mostrar a foto vocês iam fazer ‘coleguinha, tá de parabéns’. Eu acho que tinha 18. Eu beijei cedo, mas guardei o xibi*”, concluiu a cantora.

Veja o vídeo completo: