Simone, da dupla com Simaria, revela ter sido presa nos Estados Unidos

A cantora Simone, da dupla com Simaria, surpreendeu ao ter revelado que já foi presa nos Estados Unidos por engano durante sua adolescência, em novo vídeo publicado em seu canal do YouTube. Segundo ela, a detenção ocorreu quando ela chegou ao país com Frank Aguiar, para quem trabalhava como backing vocal.

“Acho que fui presa com 15 ou 16 anos. Frank Aguiar vai fazer show nos Estados Unidos, toda a documentação perfeita. Chegando lá, na hora da entrevista com a Polícia Federal, me levaram para uma salinha. Achava que era para ver alguma coisa. Quando penso que não, vêm uns policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algema”, iniciou a esposa do empresário Kaká Diniz.