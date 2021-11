Simulado para o ENEM encerra programação do Aulão Boa Prova

Os alunos inscritos no Aulão Boa Prova ENEM terão a oportunidade de realizar um simulado no mesmo formato das provas que serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A equipe organizadora do aulão montou um simulado TRI, o qual possibilita a correção através da Teoria de Resposta ao Item – metodologia também utilizada pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Matemática, química, física, biologia, geografia, história, redação, linguagens, inglês, filosofia e sociologia são as disciplinas do aulão que acontece nos dias 6 e 7 de novembro, no Shopping Bela Vista. Já o simulado será no dia 8, de forma virtual, e só poderão participar os estudantes inscritos no evento até às 14h, do dia 05 de novembro. Como forma de incentivo, os estudantes com as três melhores notas do simulado ganharão um IPHONE 12.

No modo presencial, serão cumpridas as normas e os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e apenas 70 alunos poderão estar presentes. Já no formato virtual, o número de inscritos será ilimitado e haverá a distribuição de uma apostila digital com 60 questões.

As inscrições podem ser feitas no site do projeto, até às 12h do dia 06 de novembro. A novidade desta edição são as discussões sobre empreendedorismo e educação financeira, que serão feitas pela publicitária e criadora de conteúdo, Thyza Ferreira, e a educadora financeira, Átila Lima. As áreas têm sido cada vez mais utilizadas pelas pessoas e, para além da profissão, esses conhecimentos auxiliam os alunos na sua vida pessoal e em suas escolhas futuras.

O Aulão Boa Prova é realizado pela Bahia FM e pelo iBahia, em parceria com a Uniruy e com o apoio do Shopping Bela Vista. A curadoria do evento é do professor de matemática, Felipe Sampaio.

O Que: Aulão Boa Prova – Enem 2021

Quando: 6 e 7 de novembro (presencialmente e virtualmente); 8 de novembro (aplicação do simulado virtualmente); das 15h às 18h30

Onde: Shopping Bela Vista, Salvador