Sinais de alerta para saúde mental

O estresse no home office pode aparecer, primeiramente, de uma forma mais silenciosa. Porém, à medida que o tempo passa e não são tomadas providências cabíveis, a situação pode se agravar. Nesse momento, o indivíduo tem a sua saúde mental afetada de uma forma mais intensa.

Por conta desse tipo de situação, listamos neste conteúdo alguns sinais importantes de que é hora de desacelerar. Veja quais são e comece a dar uma atenção a mais para a sua saúde mental. Acompanhe.

Sinais de alerta de estresse no home office

Os sinais de alerta de estresse no home office são bastante variáveis. Algumas pessoas, por exemplo, podem apresentar problemas físicos, como dor de cabeça, insônia, dor de barriga, etc. Enquanto que outras pessoas apresentam mudanças comportamentais, irritabilidade, e assim por diante.

Por isso, queremos que você considere os sinais abaixo como um ponto de reflexão, e não de regra. Esteja ciente disso antes de querer se autodiagnosticar, ok?



Esclarecido esse ponto, vamos agora à lista de sinais recorrentes:

1- Baixa produtividade

Se você era uma pessoa muito produtiva inicialmente, é bem possível que perceba uma baixa na produtividade, assim que o estresse começa a se tornar mais recorrente.

Antes, concluir uma tarefa parecia mais fácil e rápido, porém, hoje essa situação é diferente.

2- Sensação de cansaço constante, mesmo depois de uma noite bem dormida

Você tem se sentido cansado o tempo todo, mesmo depois de ter uma boa noite de sono? Pois é! O estresse no home office pode causar, justamente, esse tipo de efeito em nós. Parece que nunca descansamos o suficiente e que sempre há uma “carga” em nosso corpo – até porque, querendo ou não, realmente há.

3- Diminuição nas interações

As suas interações sociais ainda se mantêm as mesmas, ou isso também mudou por conta do home office?

Você ainda conversa com seus amigos e colegas de trabalho, ou os assuntos são reduzidos cada vez mais? Reflita sobre isso.

Embora algumas pessoas gostem desse universo mais “isolado”, isso também pode ser um dos sinais de que o estresse está operando em sua vida. Fique atento.

4- Falta de lazer e momentos de descontração

Outro sinal de alerta de que o home office pode estar causando estresse é com relação aos momentos de descontração e lazer.

Se você não tem tido mais momentos de descanso mental nesse sentido, pode ser que esteja envolvido com o trabalho mais tempo do que deveria, e isso é prejudicial para a saúde mental. Portanto, fique atento!

O que fazer diante disso?

Se os sinais de alerta de estresse no home office estão evidentes em sua rotina, é momento de cuidar mais da sua saúde mental. Foque em desacelerar o ritmo, crie limites entre o trabalho e a vida pessoal e faça coisas que você gosta. Vale passear, sair com quem você ama, assistir algo interessante, enfim.

Além disso, buscar a psicoterapia pode ser uma grande medida em prol do seu bem-estar. Não permita que a sua saúde mental fique em segundo plano.