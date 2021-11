Sindpol em Ação fará atendimento de prevenção ao câncer e orientação jurídica em Penedo 

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol) realizará ação de prevenção ao câncer de próstata e orientação jurídica nas cidades de Coruripe, Penedo e São Miguel dos Campos nos dias 9, 10 e 11 de novembro.

O objetivo é dar continuidade às atividades do Sindpol em Ação que aconteceram, no mês de outubro, nas cidades de Arapiraca, Santana de Ipanema e Palmeira dos Índios.

O presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, revela que o intuito da diretoria é aproximar a estrutura do Sindpol aos policiais civis nas demais cidades do Estado, bem como aproximar a população dos policiais civis. “O Sindpol em Ação tem esse propósito de quebrar esse estereótipo de policial repressor, apagar essa imagem e mostrar que a categoria está com a sociedade”, revela.

No Sindpol em Ação, haverá orientação jurídica, atendimento de saúde bucal pela Clin Odonto, distribuição de informativo, teste rápido de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre cuidados e prevenção ao câncer de próstata pelas enfermeiras Priscila Brasil e Gabryella Alves de Sales.

A Clin Odonto oferecerá serviços gratuitos de limpeza de tártaro, aplicação de flúor e avaliação clínica.

Neste mês, acontece a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Esta neoplasia maligna é responsável pela morte de 28,6% da população masculina. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Estima-se que entre 2020 e 2022 65.840 homens serão afetados por esse tipo de câncer.

