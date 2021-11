Está em busca de uma nova oportunidade? Esta pode ser a sua chance, já que o Sistema Nacional de Emprego (Sine) oferece 61 vagas de emprego em Roraima, no norte do país. Há chances para diferentes funções e áreas de atuação nesta quarta-feira (10).

Os postos disponíveis são para as posições de Açougueiro, Ajudante de açougueiro, Açougueiro, Ajudante de carga e descarga de mercadoria, Atendente balconista, Atendente de padaria, Atendente de telemarketing, Auxiliar de padeiro, Auxiliar financeiro, Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes, Camareira de hotel, Comprador, Confeiteiro, Conferente de logística, Consultor de vendas, Empregada doméstica, Empregada doméstica, Eletricista, Encanador, Gerente de frota, Mecânico de máquinas pesadas, Montador de pneus, Motorista de caminhão, Motorista de caminhão, Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, Operador de motoniveladora, Operador de rolo vibrador, Promotor de vendas, Salgadeiro, Secretária (o) executiva(o), Serralheiro, Torneiro mecânico, Técnico de manutenção eletrônica, Vendedor interno, entre outros.

O Sine oferece, também, chances exclusivas para pessoas com deficiência. Neste caso, as vagas são para Auxiliar de limpeza, Motorista de caminhão, Pedreiro e Servente de obras.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com e sem experiência, com escolaridade a partir do ensino fundamental. Além disso, dentre as oportunidades, algumas são exclusivas para jovens talentos em busca do primeiro emprego.

Como se candidatar



Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Sine deverão fazer o cadastro diretamente na unidade do Departamento de Emprego, Trabalho e Renda da Secretaria de Trabalho e Bem-estar Social (Setrabes), localizada na avenida Mário Homem de Melo, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

É importante que os candidatos estejam munidos da carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo, assim como comprovante de residência atualizado.