SIPE esclarece procedimento para ligação provisória de energia em Penedo

Procedimento é indispensável e regulamentado por norma da Equatorial Alagoas

Decom PMP

Quem necessita utilizar a rede pública de energia elétrica, ainda que por período limitado, precisa seguir as normas da empresa prestadora do serviço. Por isso, a Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) informa o procedimento que atende norma da Equatorial Alagoas.

A ligação provisória para eventos tem que ser solicitada em ponto de atendimento presencial da empresa prestadora do serviço. Em Penedo, a Equatorial Alagoas funciona na Central Já, das 8h às 17 horas, setor localizado na rua Sete de Setembro, Centro Histórico, próximo da Pousada Colonial.

O interessado precisa apresentar carteira de identidade, CPF e informar o local onde vai precisar da ligação provisória onde ocorrerá o evento, informando que tipo de equipamento utilizará com energia elétrica e respectiva potência (em watts ou kilowatts) e por quanto tempo.

A partir desses dados, a empresa gera o boleto correspondente ao serviço que deve ser procurado com antecedência de 15 dias para que ocorra o devido agendamento do trabalho autorizado somente após a comprovação do respectivo pagamento.

Vale ressaltar que o uso de espaços públicos em Penedo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), e também exige solicitação prévia no setor que funciona ao lado da sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, Centro Histórico, próximo do Hotel São Francisco.