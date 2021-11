SJTD marca julgamento de recurso do Brusque por caso de racismo – Futebol Interior

Brusque, SC, 11 (AFI) – Na próxima semana, na quinta feira, o Brusque que entrou com recurso no STJD, será julgado pela caso da perda de pontos envolvendo o caso de racismo envolvendo o jogador Celsinho, do Londrina. A equipe perdeu três pontos na tabela.

As ofensas aconteceram no dia 28 de agosto, na partida que terminou 0 a 0, válida pela 21ª rodada.

RELEMBRE O CASO

relatou ter sido chamado de “macaco” por um senhor ligado ao Brusque durante partida. No intervalo, o jogador chamou o quarto árbitro do jogo e chegou a apontar a pessoa que proferiu as ofensas racistas.

RECORRENTE

Foi a terceira vez que o jogador sofreu com racismo. A primeira foi no jogo contra o Goiás, no dia 17 de julho, onde um narrador e um comentaristas da Rádio Bandeirantes Goiânia usaram termos como “cabelo pesado”, “bandeira de feijão” e “um negócio imundo” para comentar do cabelo do atleta. Pouco tempo depois, em partida contra o Remo, narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará, falou que Celsinho vai “com seu cabelo meio ninho de cupim para bater na bola”.