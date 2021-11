‘Skinificação’: entenda o novo método do detox para cabelo

Um novo método tem surgido no mundo capilar, a “skinificação do cabelo” usando os ativos já conhecidos nos cuidados para pele para tratar o fio. O ácido hialurônico, a manteiga de cacau e até as famosas argilas coloridas já caíram no gosto popular.

Com diversas cores as argilas brancas, pretas, verdes e vermelha são ricas em ferro e ajudam a limpar o couro cabeludo. A ação adstringente regula a produção de oleosidade capilar e desintoxica os fios, diminuindo a caspa e a descamação e pode ser aplicada também no comprimento dos fios.

A argila deve ser aplicada diretamente no couro cabeludo, tratando diretamente a raiz, com o cabelo úmido e auxilio de um pincel é indicado a espera de 20 minutos para a ação do produto que deve ser removido com água morna. Mas cuidado com os excessos, a aplicação só pode ser feita a cada quinze dias dependendo da necessidade do cabelos a pausa deve ser de até 1 mês.

Já a manteiga de cacau tem um efeito hidratante e calmante, principalmente em relação ao frizz. Podendo ser aplicada depois da lavagem nos fios com ponta dupla e em todo o cabelo para uma ação revitalizadora.