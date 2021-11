SMTE tem mais de 700 vagas de emprego no Rio de Janeiro

Logo no início deste mês, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Renda), divulgaram mais de 700 oportunidades de emprego, destinadas a moradores da cidade e região. Confira como se candidatar!

SMTE em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciam vagas de emprego

São mais de 700 oportunidades de emprego sendo ofertadas através da Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a SMTE. A maior parte das vagas, cerca de 300 delas, são destinadas às áreas do comércio.

São vagas temporárias, principalmente para os cargos de Caixas e Vendedores, para trabalho durante a época de festas do fim de ano. Com um maior número de circulação de pessoas e vendas previstas para o ano de 2021, as contratações estão sendo realizadas de forma imediata.



Os Requisitos básicos para os cargos temporários são os seguintes:

Possuir escolaridade de nível médio;

Flexibilidade para trabalhar entre as regiões Sul, Norte, Oeste e na Baixada Fluminense.

Além das vagas citadas acima, existem vagas para Menor Aprendiz em empresas da Zona Sul, Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

Algumas oportunidades também foram destinadas exclusivamente para pessoas PCDs, totalizando 17 oportunidades para a área Administrativa. Os requisitos são escolaridade de nível médio completo ou cursando.

Além dos cargos Administrativos, cargos como Serviços Gerais, Empacotadores, Repositores e Balconistas de padaria também são voltadas aos candidatos que possuem deficiência. Para essas vagas a escolaridade exigida é de ensino fundamental. Os selecionados trabalharão em empresas dos bairros Pilares e Praça Seca que ficam no município de Nova Iguaçu.

Como se candidatar

Os candidatos interessados nas vagas poderão comparecer pessoalmente no centro municipal de vagas. O endereço do bairro da Tijuca está localizado na rua Camaragibe, número 25. Já na região de Jacarepaguá o endereço fica na Avenida Geremário Dantas, número 1400, sala 102. Ou se preferirem podem realizar o envio do currículo atualizado para o e-mail: vagas.smte@gmail.com.

Para os candidatos PCDs, é necessário comparecer até o CIAD, localizado na Avenida Presidente Vargas n º1997, ou ainda encaminhar seu currículo através do e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com.

Gostou das informações?