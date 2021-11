Só isso? Virgínia mostra saldo de conta bancária e valor impressiona web

No último domingo (28) Virgínia usou as redes sociais para conversar com seus seguidores através da ferramenta de caixinha de perguntas.

Através de sua conta do Instagram, ela perguntou o que os fãs gostariam de ver no celular dela. “Print da conta bancária”, escreveu um seguidor que teve o pedido atendido.

Foto: Reprodução/Twitter

O que chamou atenção da web foi o valor que tinha na conta da influencer: 0,09 centavos. O print viralizou e se tornou assunto na web, que se impressionou.“Se até a Virgínia está com 0,09 centavos de saldo, quem sou eu na fila do pão, né? Enfim, uma coisa em comum”, comentou uma internauta.

Confira: