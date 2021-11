Só na transparência: Larissa Manoela ostenta curvas e impressiona web

Larissa Manoela simplesmente quebrou a web com apenas algumas fotos. A cantora ousou e apostou na transparência em um dos looks para seu novo clipe “Pagou de Superado”.

“Pode avisar. O som “Pagou de Superado” em todas as plataformas digitais e no meu canal do Youtube um clipe babadeiro”, anunciou na legenda da publicação.

Nas fotos a cantora ostenta curvas e aposta no carão. Nos comentários não faltaram elogios para a ruiva. “Como sempre entregando tudo”, escreveu uma seguidora. “Esse look esbanja muito poder, é a patroa”, pontuou outro fã.

Veja as fotos: