SÓ NO FI! Aster Brasil e Nova Venécia perto das finais da Copa Espírito Santo – Futebol Interior

Vitória, ES, 14 (AFI) – Os jogos de ida das semifinais da Copa Espírito Santo aconteceram neste final de semana com destaque para Aster Brasil e Nova Venécia, que venceram e estão perto das finais da competição.

ASTER BRASIL PERTO DAS FINAIS DA COPA ESPÍRITO SANTO

No sábado, em Cariacica, o Aster Brasil venceu o Capixaba por 2 a 0, gols de Rodriguinho e Marcos Vinícius e, no jogo de volta, no próximo domingo, também em Cariacica, poderá perder por até um gol de diferença para garantir-se na final da competição.

O Capixaba, time do controvertido atacante Jobson, precisa aplicar uma goleada de três gols, ou mais, sendo de um placar de 2 a 0 para o Capixaba leva a decisão para as penalidades máximas.

NOVA VENÉCIA VENCE FORA E PODE ATÉ PERDER EM CASA

No outro confronto, disputado no domingo, na cidade de Serra, o Nova Venécia não tomou conhecimento do Serra e venceu por 3 a 1. Dodô, Matheus e Rafael Castro anotaram para o Nova Venécia, com Zoro fazendo o gol de honra do Serra.

As duas equipes voltarão a se enfrentar no próximo domingo, na cidade de Nova Venécia, com o Nova Venécia podendo perder por até um gol de diferença. Assim como no outro confronto das semifinais, um placar de diferença de dois gols para o Serra leva a decisão da vaga para os pênaltis.

DECISÃO EM JOGO ÚNICO

Os dois vencedores disputarão a decisão da Copa ES em jogo único já marcado para o dia 28 de novembro no estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica.

16 EQUIPES NA COPA ESPÍRITO SANTO

Com a participação de 16 equipes, a Copa Espírito Santo começou no dia 25 de setembro.

COPA ESPÍRITO SANTO

SEMIFINAIS – JOGOS DE IDA

Sábado – 13/11/2021

Aster Brasil 2 X 0 Capixaba

Domingo – 14/11/2021

Nova Venécia 3 X 1 Serra

JOGOS DE VOLTA

Sábado – 20/11/2021

15:00 hs – Nova Venécia X Serra

Domingo – 21/11/2021

15:00 hs – Capixaba x Aster Brasil