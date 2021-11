SÓ NO FI! Figueirense quase garantido nas finais da Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – A Copa Santa Catarina teve nesta quarta-feira, o encerramento dos “jogos de ida” de suas semifinais. Figueirense, que venceu o Marcílio Dias, e Hercílio Luz, que empatou fora de casa com o Juventus, teoricamente, saem na frente para a classificação às finais.

HERCÍLIO LUZ EMPATA FORA E JOGA POR UM OUTRO EMPATE NO DOMINGO

Na noite desta quarta-feira, em Jaraguá do Sul, Juventus e Hercílio Luz empataram em 1 a 1, com um bom público no estádio João Marcatto. O Hercílio Luz fez seu gol no primeiro tempo: Everton (contra), com o empate do Juventus sendo conquistado aos 45 minutos da etapa complementar com Jefinho.

Tuca Guimarães é o treinador do Juventus

Agora, no jogo da volta no domingo, em Tubarão, um empate garante a ida do Hercílio Luz para as finais, sendo que somente a vitória garante a classificação juventina.

No domingo, o Juventus não terá o zagueiro Maurício (ex-Ferroviária), que foi expulso de campo.

FIGUEIRENSE VENCE NO FERIADO

No feriado de terça-feira, jogando em Itajaí, o Figueirense deu um passo decisivo na classificação derrotando o Marcílio Dias por 1 a 0, gol de Bruno Paraíba.

No jogo de volta, no domingo em Florianópolis, o Figueirense poderá perder por até um gol de diferença que estará na final.

CAMPEÃO DA COPA SC GARANTE VAGA NA COPA DO BRASIL 2022

Os dois vencedores destes “mata-mata” farão a final da competição, garantindo vaga na Copa do Brasil de 2022.

CONFIRA AS SEMIFINAIS DA COPA SC:

JOGO DE IDA

02/11/2021 – Terça-Feira

Marcílio Dias 0 x 1 Figueirense

03/11/2021 – Quarta-Feira

Juventus 1 x 1 Hercílio Luz

JOGOS DE VOLTA

07/11/2021 – Domingo

15:00 hs – Hercílio Luz x Juventus

15:00 hs – Figueirense x Marcílio Dias