SÓ NO FI! Gaúcho da A2 já tem um time que conquistou o acesso. Confira! – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – O União Frederiquense, da cidade de Frederico Westphalen, é o primeiro time a conquistar o acesso no Rio Grande do Sul. Neste domingo, o União venceu o Lajeadense por 3 a 1, sacramentando uma vaga na elite do futebol gaúcho em 2022.

A outra vaga nas semifinais está sendo disputada entre Guarany de Bagé e Avenida de Santa Cruz do Sul, que decidem a vaga no próximo domingo.

UNIÃO FREDERIQUENSE CONQUISTA ACESSO COM TRANQUILIDADE

Na tarde deste domingo, jogando em seu campo, o União Frederiquense não encontrou dificuldades para vencer o Lajeadense por 3 a 1. Como no primeiro jogo, em Lajeado, houve empate em 1 a 1, o União conquistou o acesso.

Daniel Franco leva União ao acesso no Rio Grande do Sul

Independente de quem será o adversário, as finais já tem datas definidas, sendo nos dias 24 e 28 de novembro, com o jogo final sendo em Frederico Westphalen.

GUARANY E AVENIDA DECIDEM ACESSO NO PRÓXIMO DOMINGO

A outra vaga do acesso está sendo disputada entre Guarany e Avenida. No sábado, no jogo da ida, em Santa Cruz do Sul, houve empate em 1 a 1.

A partida da volta está marcada para o próximo domingo, dia 21, em Bagé, com o Guarani jogando por um empate em razão de melhor campanha ao longo da competição.

COMO ESTÁ SENDO DISPUTADO O CAMPEONATO GAÚCHO DA A2

A A2 Gaúcha teve início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que foram divididas em dois grupos de oito times que jogaram entre si, dentro do grupo, em turno e returno, com os quatro primeiros de cada grupo passando para essa fase atual.

Igrejinha e Grêmio Bagé foram as equipes rebaixadas nesta competição.

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS:

SEMIFINAIS – Jogo de Volta

Domingo – 14/11/2021

União Frederiquense 3 x 1 Lajeadense

SEMIFINAIS – Jogo de Ida

Sábado – 13/11/2021

Avenida 1 x 1 Guarany

Jogo de Volta

Domingo – 21/11/2021

15:30 hs – Guarany x Avenida