SÓ NO FI! “Pior time do mundo”, Íbis está de volta à elite de Campeonato Pernambucano – Futebol Interior

Recife, PE, 14 (AFI) – O Íbis, “pior time do mundo”, está de volta à primeira divisão do futebol pernambucano depois de mais de 20 anos. Além do Íbis, o Caruaru City é outro a subir, além de ter conquistado o título da competição.

ÍBIS SOBE COM EMPATE EM PETROLINA

Neste domingo, na última rodada das semifinais, disputadas em turno único, o Íbis empatou com o Petrolina em 2 a 2, no estádio Paulo Coelho, na cidade de Petrolina, e conquistou o acesso.

Depois de um bom primeiro tempo, o Íbis caiu de rendimento e o Petrolina fez seu primeiro gol logo no início da etapa complementar. Mas o Íbis manteve tranquilo e virou o placar. Depois deste segundo gol, a partida ficou tumultuada e o árbitro Diego Fernando de Lima expulsou dois jogadores do Íbis.

No reinício da partida, o Petrolina empatou a partida, deixando os sete últimos minutos emocionantes, com o Íbis segurando o resultado e conquistando o título ao somar cinco pontos, deixando o Petrolina com um ponto a menos.

NOVATO CARUARU CITY SOBE E CONQUISTA

No outro jogo deste domingo, em Caruaru, o Caruaru City, que disputa uma competição profissional pela primeira vez, fez bonito e conquistou o acesso ao empatar com o América em 0 a 0, somando cinco pontos e sendo campeão no saldo de gols.

O América entrou nesta última rodada já sem nenhuma chance de acesso e terminou às semifinais com apenas um ponto ganho.

Veterano Josa, ex-Ituano, campeão pelo Caruaru City

CAMPEONATO COM DOIS MESES DE DURAÇÃO

O Campeonato Pernambucano da A2 teve pouco mais de dois meses de duração, tendo tido a participação de 14 equipes.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª RODADA:

Domingo – 14/11/2021

Caruaru City 0 x 0 América

Petrolina 2 x 2 Ibis