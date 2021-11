SÓ NO FI! Série B do Campeonato Paraense conhecerá seus semifinalistas a partir desta quarta-feira – Futebol Interior

Belém, PA, 09 (AFI) – A Série B do Campeonato Paraense começará a conhecer seus semifinalistas nesta quarta-feira, quando serão disputados três jogos pelas quartas de final. Parauapebas e São Raimundo encerram os confrontos em jogo isolado na quinta.

Nesta quarta jogam: Pinheirense x Caeté, às 9h30, no estádio Abelardo Conduru; no mesmo horário também jogam Amazônia x Sport Real, no CTD Centro Treinamento Desportivo; e às 15h30 acontecerá Pedreira x Atlético Paraense, no estádio Francisco Vasques. Por fim, na quinta, Parauapebas x São Raimundo jogam às 18 horas, no estádio José Raimundo Roseno.

Nos jogos de ida das quartas de final foram esses os resultados: Caeté 2 x 0 Pinheirense (Estádio São Benedito); Sport Real 0 x 1 Amazônia (Estádio Francisco Vasques Souza); Atlético Paraense 0 x 1 Pedreira (Estádio José Raimundo Roseno); e São Raimundo 0 x 0 Paraupebas (Estádio Colosso dos Tapajós).

Ao todo, 23 times iniciaram a disputa da Série B Estadual: Altamira, Vila Rica, Tiradentes, Fonte Nova, Esmac, Sport Belém, União Paraense, Vênus, Paraense, Cametá, Santos, Izabelense, Capitão do Poço, e Santa Rosa.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL:

QUARTA-FEIRA

9H30

Pinheirense x Caeté

Amazônia x Sport Real

15h30

Pedreira x Atlético Paraense

QUINTA-FEIRA

18 HORAS

Parauapebas x São Raimundo