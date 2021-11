SÓ NO FI! Time conquista acesso e título fazendo apenas um jogo em Rondônia – Futebol Interior

Porto Velho, RO, 15 (AFI) – Uma final inusitada aconteceu na tarde desta segunda-feira em Porto Velho-RO. Genus e Pimentense fizeram a final da Série B do Campeonato Rondoniense em jogo único e, com um detalhe: os dois times já entraram na partida com o acesso para a elite do futebol de Rondônia definido.

Com a bola rolando, o Pimentense saiu-se melhor em venceu o Genus por 3 a 2, sendo campeão. Ou seja, o Pimentense, do treinador Heder Palmonari, foi campeão tendo feito apenas um jogo em toda a competição.

O Pimentense é da cidade de Pimenta Bueno, distante mais de 500 km da capital Porto Velho, cidade sede do Genus.

A ideia da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) era que houvesse um número maior de clubes, mas no final apenas Pimentense e Genus confirmaram suas participações.

CONFIRA TODOS OS CAMPEÕES DA SEGUNDONA DE RONDÔNIA

Criada em 2005, o Campeonato Rondoniense da Série B foi realizado oito vezes com os seguintes campeões: Ulbra (2005), Jaruense (2006), Ariquemes (2007), Espigão (2008), Moto Clube (2009), Ji-Paraná (2011), Pimentense (2012) e, agora em 2021, novamente o Pimentense.