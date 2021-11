SÓ NO FI! Time tradicional conquista acesso antecipado e título em Goiás – Futebol Interior

Goiânia, GO, 14 (AFI) – O Goiatuba é o primeiro time a conquistar o acesso em Goiás. Na tarde deste domingo, jogando em Aparecida, o Goiatuba venceu o Aparecida por 1 a 0 e chegou aos 22 pontos ganhos. Além do acesso, com 22 pontos ganhos, o Goiatuba já é antecipadamente o campeão da competição.

O time vem sendo comandado pelo treinador Gilberto Pereira e o destaque vem sendo o cabeça de área Viny Lucas, de 22 anos e que veio do Distrito Federal.

SEGUNDA VAGA ENTRE MORRINHOS E INHUMAS

A outra vaga no acesso será definida na última rodada entre Inhumas, que tem 17 pontos ganhos, mas não joga mais, e Morrinhos, com o mesmo número de pontos, e um jogo ainda por fazer.

No domingo, o Morrinhos enfrenta a já eliminada Anapolina, em Anápolis, e um simples empate faz o time conquistar o acesso. A vitória da Anapolina dará acesso ao Inhumas.

ANAPOLINA PERDE E DÁ “ADEUS” AO ACESSO

A Anapolina, que seria uma das favoritas ao acesso, não tem mais chances de subir em razão de ter perdido neste domingo para o Inhumas por 2 a 1, depois de estar vencendo por 1 a 0.

O Goiânia, que durante muito tempo rivalizou com Atlético, Goiás e Vila Nova, foi outra decepção e está na penúltima colocação com apenas dez pontos ganhos em nove jogos feitos.

CAMPEONATO COM SEIS EQUIPES E TURNO E RETURNO

O Campeonato Goiano da Divisão de Acesso começou no dia três de outubro com a presença de apenas seis times que jogaram em turno único, com os dois melhores conquistando o acesso para a elite do futebol de Goiás de 2022.

Apesar de ter feito nove jogos e perdido todos, o Aparecida continuará na competição na próxima temporada pois, em razão da desistência do Novo Horizonte, de Ipameri, não haverá rebaixamento esse ano.

Campeonato Goiano – Divisão de Acesso

6ª Rodada

Domingo – 14/11/2021

Aparecida 0 x 1 Goiatuba

Inhumas 2 x 1 Anapolina

Morrinhos 1 x 0 Goiânia

7ª Rodada

17/11 – Quarta-Feira

15:30 hs – Goiânia x Aparecida

21/11 – Domingo 15:30 hs – Anapolina x Morrinhos