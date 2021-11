Sob o comando de Oscar, Contagem faz boa campanha no Módulo II Mineiro – Futebol Interior

Contagem, MG, 3 (AFI) – Sob o comando do técnico Oscar de Souza, o Contagem vem fazendo uma boa campanha na Divisão de Acesso, Módulo II Mineiro. Na tabela, o Abóbora aparece na liderança do Grupo C, com treze pontos, em seis jogos disputados, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na vice-liderança, está o Manchester, de Juiz de fora, juntamente com o América-TO, ambos com 11, o Boston City, soma nove e na lanterna a representação do Betis FC, com apenas um ponto.

EM CAMPO

No próximo domingo(7), às 11h, o CEC, vai até Juiz de Fora encarar o Manchester FC no estádio Municipal Radialista Mário Helênio, num jogo que promete muita emoção, até porque a diferença na pontuação é de apenas dois pontos.

“A nossa equipe a cada rodada vem num crescente num campeonato tão difícil que é a Segundona. Temos um jogo dificilimo no final de semana contra o Manchester, mas estamos nos preparando “, disse Souza, com passagens por dois anos e quatro meses como auxiliar-técnico no Sub 23, do Corinthians, além de dirigir o Manthiqueira.

REGULAMENTO

O Campeonato tem a modalidade com atletas Sub-23, com limite de 5 jogadores acima da idade por jogo. As inscrições vão até o último dia útil antes do início das quartas de final. Na Primeira fase, as 15 equipes são divididas em três chaves de 5 times, que se enfrentam em turno e returno dentro dos grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam às Quartas de final, bem como os dois melhores terceiros. Na fase de Quartas de final, os oito melhores se enfrentam em mata-mata ida e volta, classificando-se os vencedores para as Semifinais. Na semifinal são dois confrontos, ida e volta, classificando-se os dois melhores para a final, também decidida em confronto ida e volta. Nas duas fases, em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) menos cartões vermelhos; 6) menos cartões amarelos; 7) sorteio.