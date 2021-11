Sobremesa com 4 ingredientes: famoso pudim de padaria

Quem nunca chegou na padaria e sentiu aquele cheirinho de pudim feito na hora? Deu vontade de fazer em casa também? A equipe do iBahia separou uma receita fácil, rápida e delisiosa. Com preparo de 20 minutos o pudim serve a galera toda na sobremesa do almoço.

Ingredientes:

1 colher (sopa) de maizena (amido de milho);

3 ovos;

1 lata de leite condensado;

2 latas de leite (use a latinha do leite condensado como medida);

1 xícara (chá) de xícara (chá) de açúcar;

Meia xícara (chá) de água.

Modo de preparo:

Em um recipiente coloque água junto com o açúcar na forma de pudim e misture, leve a forma que você colocará o pudim à boca do fogão e deixe ferver – mas cuidado, o certo é fazer em fogo baixo-, quando a calda começar ficar na cor de caramelo claro, desligue o fogo e espere esfriar para caramelizar a forma.

Hora de fazer a calda:

Misture a maizena ao leite, mexendo bem sem deixar formar bolinhas, reserve. Pegue os ovos e bata no liquidificador, adicione a mistura de maizena com leite e o leite condensado por mais 1 minuto no liquidificador. Despeje tudo na forma caramelizada e leve para assar em banho-maria por cerca de 1h20min.

Prontinho, aproveite!