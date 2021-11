Após a TV Globo anunciar oficialmente o desligamento de Camila Queiroz do elenco de “Verdades Secretas 2” e do casting da emissora, o nome da atriz ficou entre os assuntos mais falados no Brasil.

Em redes sociais como o Twitter, usuários criaram memes que envolvem a polêmica de Camila com o autor Walcyr Carrasco e sua demissão da “vênus platinada”. O iBahia separou alguns dos mais comentados e que renderam boas risadas aos internautas.

Confira: