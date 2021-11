Sobrou pão integral? Aprenda a fazer uma salada de pão

Para finalizar o dia, nada melhor do que uma salada rápida, leve e usando sobras. A receita de Panzanella ou salada de pão, é um clássico italiano que reaproveita as sobras de pão integral e de legumes na geladeira. A receita é do site Panelinha.

1 fatia grossa de pão integral amanhecido (de preferência caseiro)

1 tomate maduro

½ cebola roxa

½ pepino japonês

2 filés de anchova

1 colher (chá) de alcaparras

1 dente de alho

1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto

4 colheres (sopa) de azeite

folhas de manjericão a gosto

1. Descasque, corte ao meio e fatie a cebola em meias-luas finas. Transfira para uma tigela, cubra com água fria e deixe descansar por alguns minutos – isso tira o ardido da cebola crua. Enquanto isso, prepare os outros ingredientes.

2. Lave e seque o tomate, o pepino e as folhas de manjericão. Corte os tomates em cubos, descartando as sementes. Corte o pepino ao meio, no sentido do comprimento, e fatie em meias-luas de aproximadamente 0,5 cm de espessura. Transfira tudo para uma tigela.

3. Descasque o dente de alho e corte a fatia de pão em cubos grandes. Leve ao fogo médio uma frigideira, de preferência antiaderente. Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite e junte o alho (inteiro), e refogue por 1 minuto apenas para perfumar. Acrescente os cubos de pão e deixe dourar por cerca de 2 minutos, virando com uma pinça. Reserve os cubos de pão e descarte o alho.

4. Prepare o molho: num pilão, bata bem os filés de anchova até desmanchar; junte o vinagre, o restante do azeite e misture bem. (Se preferir, pique fino na tábua).