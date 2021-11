Solange Gomes alfineta Mileide Mihaile em A Fazenda: ‘Não tenho pensão alta’

A peoa Solange Gomes segue com a língua afiada em “A Fazenda 13”. A ex-banheira do Gugu, em conversa com Rico Melquiades, aproveitou para alfinetar Mileide Mihaile.

“Não dá para você passar o dia na cozinha, amor. Ou você cozinha, ou você trabalha e ganha seu dinheiro, paga as contas. As duas coisas não dá. Eu não posso passar o dia na cozinha porque se não, como eu vou dar comida para minha filha se eu não tenho pai com dinheiro, com pensão alta, igual a Mileide tem?”, desabafou Sol.