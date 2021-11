Solange Gomes vai para cima de Erasmo após provocação: ‘Não sabe da minha vida’

O clima pegou fogo na noite do último domingo (31) em “A Fazenda 13”. Durante uma dinâmica na sede, Solange Gomes se descontrolou após uma discussão com Erasmo Viana e partiu para cima do peão, sendo barrada por Rico Melquiades.

O modelo iniciou o jogo categorizando a modelo como venenosa e afirmou que ela era uma celebridade ultrapassada, além de “fofoqueira”. Solange não deixou barato e rebateu o peão.

“Você só briga com mulher, seu bundão. Só está aqui porque é ex. Crescendo atrás de mulher, coitadinho, é digno de pena. Quando eu sair daqui vou jogar porque você separou, isso é homem que bate em mulher. Homem grosseiro é capaz de bater em mulher”, gritou.

Erasmo ameaçou processar a peoa e continuou a argumentar. “Espera um príncipe encantado chegar e te bancar, você que não é exemplo de nada”, disse.

“É o que que é? Babaca! Eu tô esperando quem. Vai se fud*r, tu não sabe da minha vida”, gritou Solange enquanto Rico a impedia de chegar perto do ex de Pugliesi.

Confira o momento: