Sollares retorna com dois palcos e 12 horas de música neste sábado (4)

Após quase dois anos distante, a festa Sollares está de volta, neste sábado, 4 de dezembro, a partir das 20h, no Wet Salvador. A festa de música eletrônica contará com dois palcos e 12 horas de música. Os ingressos para o evento, uma produção Concept Content, estão à venda no Sympla.

No palco principal, grande destaque é DJ Bhaskar, filho dos criadores do festival Universo Paralello e irmão gêmeo de Alok. Também no Main Stage, acontecerá o B2B entre a DJ Groove Delight, consagrada nas pistas locais, e DJ JØRD, estreante em Salvador. Os dois artistas dividirão a cabine, mostrando a sintonia que possuem entre si. Estão confirmados ainda os DJs Daft Hill, Carola, Claudinho Brasil e os baianos FRONT e Attractive Noise.