Sonho recheado: Aprenda a fazer o doce queridinho dos brasileiros

Um dos doces mais queridos por grande parte dos brasileiros é o sonho recheado. Cremoso por dentro e crocante por fora, a receita da Nestlé ensina a fazer o quitute com recheio de Leite Moça. Considerada fácil, a receita rende 30 porções, com tempo de preparo de 65 minutos.

1.Em um recipiente, dissolva o fermento no Leite NINHO e reserve. Coloque metade do Leite MOÇA, a manteiga, as gemas e o sal, misture bem.