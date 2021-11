Sopa especial: Aprenda a fazer uma deliciosa sopa de abóbora

Há quem diga que abóbora combina com tudo. Seja como for, na sopa ela agrega ainda mais sabor. Que tal uma receita de sopa de abóbora nesta noite? A receita do site Panelinha ainda tem toques especiais, fazendo uso da abóbora japonesa, naturalmente cremosa e folhas de salva fritas em azeite que dão um sabor especial ao prato. A receita serve quatro porções.

Confira a receita e bom apetite!



Ingredientes

½ abóbora japonesa (500 g se for comprar já descascada)

1 talo de salsão sem as folhas

1 litro de água (ou caldo caseiro de legumes)

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de azeite

2 cravos-da-índia

folhas de sálvia a gosto

sementes de abóbora torradas a gosto para servir

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

1. Faça o pré-preparo: descasque, descarte as sementes e corte a abóbora em pedaços grandes; descasque e rale a cenoura; corte o talo do salsão em 3 pedaços; corte ao meio e descasque a cebola; numa das metades prenda a folha de louro espetando com os cravos, pique fino a outra metade; descasque e pique fino o alho.

2. Coloque a manteiga numa panela média e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a cebola picada e a cenoura ralada. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e refogue até murchar. Junte o alho e misture bem. Adicione a abóbora, a cebola cravejada e os pedaços de salsão. Regue com a água e, quando ferver, diminua o fogo e deixe cozinhar com a tampa entreaberta por mais 15 minutos.

3. Enquanto isso, leve uma frigideira pequena com o azeite ao fogo médio. Quando aquecer coloque as folhas de sálvia e deixe fritar por alguns segundos, até ficar crocante. Com uma escumadeira, transfira para um prato forrado com papel toalha e reserve.

4. Desligue o fogo e, com uma pinça, retire e descarte os pedaços de salsão e a cebola cravejada. Transfira o caldo com os pedaços de abóbora para o liquidificador e bata até ficar liso. Atenção: segure a tampa do liquidificador com um pano de prato para evitar que o vapor empurre e abra a tampa. Sirva a sopa com as folhas de sálvia crocantes e sementes de abóbora torradas.