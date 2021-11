Sousa anuncia renovação de mais três jogadores para a próxima temporada – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 25 (AFI) – Com o planejamento já para 2022, o Sousa segue renovando seus contratos para a próxima temporada. Mais três jogadores já confirmaram a permanência. Tratam-se do meia Juninho, o volante Romeu e o lateral-direito André Victor.

O Dino terpa uma calendário cheio na próxima temporada, com três competições. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão Série D. Tirando o Estadual.

OS JOGADORES

Prata de casa e hoje e com 30 anos, o volante Juninho está indo para a sua nona temporada com o clube, sendo um dos pilares do sistema ofensivo do clube com três gols na temporada.

Romeu é recém chegado e veio para disputar a Pré-Copa do Nordeste, onde jogou os quatro jogos. Ele estava no Treze.

E o lateral-direito André Victor, chegou também para a Pré-Copa do Nordeste e assim como Romeu, se firmou no time. Aos 25 anos, estava no 4 de Julho.

PRÉ TEMPORADA

O clube deve iniciar a preparação para 2022 a partir de dezembro. Visando principalmente a Copa do Nordeste, que começa em janeiro.