Alinne Moraes chocou seus admiradores ao cortar o cabelo durante os bastidores do desfile Torinno, na Semana de Moda de São Paulo, nesta quarta-feira (17).

A musa, que está como protagonista de ‘Um Lugar Ao Sol’, adotou fios curtíssimos no evento que acontece no pavilhão das culturas brasileiras no Ibirapuera, na capital paulista.

Confira o novo visual de Alinne Moraes: