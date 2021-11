SPFW: confira famosos que estrearam na Semana de Moda de São Paulo

A última edição da São Paulo Fashion Week, que aconteceu de 16 a 21 de novembro, foi marcada pela presença de celebridades, como Ícaro Silva, Rainer Cadete, Mônica Martelli e outras figuras conhecidas nacionalmente no cenário do entretenimento.

Dentre os artistas presentes, os colegas de cenas em “Verdades Secretas 2”, Ícaro Silva e Rainer Cadete desfilaram no evento. “Mais uma vez surpreendido esse ano! Dessa vez, com a oportunidade de pisar na maior passarela do Brasil. Fico muito feliz e grato em ver as dimensões que a minha arte tem tomado”, disse o intérprete de Visky, na web. Já Ícaro, que fez um gesto antirracista durante um dos desfiles, também comentou sobre a experiência: “Muito orgulho e muita felicidade”.