SPFW: Thaís Carla, influenciadora de autoaceitação, estreia na Semana de Moda de São Paulo

“Como uma das primeiras gordas maiores a desfilar no SPFW, me sinto realizada pela oportunidade de ocupar um espaço que antes não era possível para as pessoas gordas”, afirmou a influenciadora.

“Acredito que o feito vai ser muito importante para promover a quebra de preconceitos, o incentivo a autoaceitação e diminuir a busca incansável por um padrão de beleza irreal”, continuou.

Além disso, Thaís pontuou sobre os tamanhos das peças vistas nas passarelas: “É uma grande conquista ver a inclusão de peças com números maiores. Estou muito feliz e animada para desfilar e espero poder representar todas as mulheres com a minha participação no desfile”.