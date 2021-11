Sport abre treino para torcida antes de confronto direto contra o São Paulo – Futebol Interior

Recife, PE, 25 (AFI) – O último treinamento do Sport antes do confronto direto contra o São Paulo, marcado para sábado, no Morumbi, pela 36ª rodada do Brasileirão, vai acontecer com a presença do torcedor rubronegro.

O pedido para que os portões da Ilha do Retiro sejam abertos na atividade desta sexta-feira foi feito pelo técnico Gustavo Florentín e acatado pela diretoria.

A partida contra o São Paulo é decisiva para que o Sport não se complique ainda mais em relação ao rebaixamento para a Série B. Por isso o apoio da torcida é essencial neste momento.

Em penúltimo lugar, o Sport tem 33 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro fora da zona de rebaixamento. Faltam apenas quatro jogos para o fim do Brasileirão. Também ameaçado, o São Paulo está em 14º lugar, com 42.

Depois de enfrentar o Tricolor, o Sport tem os seguintes confrontos pela frente: Flamengo (casa), Chapecoense (fora) e Athletico-PR (casa).